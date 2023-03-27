Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом в Твери

В ДТП погиб 21-летний водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 26 марта, у дома №57 по Петербургскому шоссе в Твери.

Водитель на автомобиле "Фольскваген Гольф" при повороте налево не предоставил преимущество 21-летнемму водителю на автомобиле "КИА".

"КИА" выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус "Транспорта Верхневолжья", который ехал в парк без пассажиров.

Водителя иномарки зажало в машине, потребовалась помощь МЧС. От полученных травм мужчина скончался.