Неисправный умный замок на двери не смог остановить квартирного вора в Твери

Подозреваемого в квартирной краже разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 53-летняя жительница Конакова и сообщила о краже телевизора стоимостью 60 тысяч рублей.

Полицейские выехали по вызову и обследовали место происшествия. Выяснилось, что входная дверь квартиры была оснащена электромагнитным замком с доступом по отпечатку пальца. Оперативники вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался неработающий ранее судимый местный житель соседнего дома.

Вместе с потерпевшей они выпивали и в ходе застолья мужчина похитил ключ от тамбурной двери, а потом зашел, открыл тамбур и проник в чужую квартиру, приложив свой палец к электромагнитному замку, который был неисправен. Похищенный телевизор мужчина хотел продать, но не успел. Его вернули владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.