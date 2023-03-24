В Селижаровском округе Тверской области простились с погибшим в СВО бойцом Сергеем Егоровым

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: vk.com/vvpravda

17 марта в Селижаровском округе простились с погибшим в ходе СВО бойцом ЧВК "Вагнер" Сергеем Егоровым.

Сергей Николаевич родился 13 марта 1989 года, в деревне Дягилево. Рос и воспитывался в многодетной семье, учился в Дрыгомской основной школе.

В декабре 2022 года подписал контракт и принял участие в спецоперации.

- В составе штурмовой бригады ЧВК "Вагнер" участвовал в освобождении города Артёмовска, был тяжело ранен и погиб на поле боя, - сообщает районная газета "Верхневолжская правда".

Героя похоронили с воинскими почестями.