В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Иваном Бышуткиным

Иван Бышуткин погиб в ходе СВО Фото: r-zemlya.ru

В субботу, 25 марта, в Тверской области состоится прощание с погибшим в ходе СВО военнослужащим Иваном Бышуткиным.

- Иван Дмитриевич жил в Рамешках, погиб в Марьинке (ДНР), - сообщает районная газета "Родная земля".

Прощание начнется в 10:00 в зале Рамешковского Дома культуры.

В 11:00 в храме святого благоверного князя А.Невского в поселке Рамешки состоится отпевание воина.

Героя с воинскими почестями похоронят на поселковом кладбище. Траурный митинг начнется в 12:00.