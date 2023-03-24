Межрегионального наркокурьера задержали полицейские в Твери

Партию наркотиков изъяли Фото: УМВД России по Тверской области

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на улице в Пролетарском районе Твери задержали 29-летнего уроженца ближнего зарубежья.

По данным оперативников, наркокурьер прибыл из Московской области, чтобы сбыть партию наркотиков. В легковом автомобиле "Киа Рио", на котором передвигался злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли 53 свёртка с порошкообразным веществом.

Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.

По части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.