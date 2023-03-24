В Твери наградили работников сферы культуры и искусства региона

Церемония награждения прошла в областной филармонии. Фото: ПТО

25 марта в России отмечается День работника культуры. Накануне праздника в Тверской областной филармонии чествовали тех, кому он посвящен. Приветствие представителям сферы культуры Верхневолжья направил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что наш регион славится талантливыми, творческими людьми, создавшими богатейшее культурное наследие края.

Сегодня вы и ваши коллеги приумножаете это уникальное достояние, вносите неоценимый вклад в сбережение и популяризацию многовековых традиций и духовно-нравственных ценностей нашего народа. Спасибо вам за подвижнический труд и верность призванию, - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В филармонии работникам культуры Верхневолжья были вручены награды.

За значительный вклад в сохранение и развитие культуры в Верхневолжье Почетной грамотой губернатора Тверской области награждена художественный руководитель районного Дома культуры Торопца Валентина Уракчеева.

Благодарности губернатора удостоены преподаватель Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Анна Иванова, педагог подготовительного отделения детской музыкальной школы имени Андреева в Бежецке Людмила Ксенофонтова, заведующая информационно-методическим отделом Краснохолмской центральной библиотеки Ольга Новожилова.

Во время торжественной церемонии также были награждены лауреаты Премии губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства по итогам 2022 года.

В номинации «За произведения изобразительного искусства» дипломы вручены члену Тверского областного отделения «Союза художников России», Заслуженному художнику РФ Николаю Чувахину и преподавателю Тверского художественного колледжа имени А.Г. Венецианова Людмиле Гуриной.

В номинации «За достижения в театральном искусстве» в категории «Актерская работа» лауреатами стали артист-кукловод Тверского театра кукол Софья Хорошавина, актриса Тверского театра юного зрителя Дарья Астафьева, актриса Тверского академического театра драмы Дарья Осташевская. В категории «Художник театра» награждена художник по свету Тверского академического театра драмы Юлия Дмитриева.

В номинации «За развитие и сохранение народного творчества» победителями стали художественный руководитель районного Дома культуры Осташкова Светлана Павлова, преподаватель Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Евгений Соловьев, народная мастерица из Вышнего Волочка Светлана Томилина.

Лауреатами номинации «За долголетнее плодотворное служение отечественной культуре» признаны артистка Театра юного зрителя, Заслуженная артистка РФ Галина Лебедева, Заслуженные художники РФ Нэлли Пятышева и Армен Бабаев.

В номинации «За творчество молодых авторов и исполнителей» победителями признаны артист-кукловод Тверского театра кукол Михаил Арефьев и артист Тверского областного академического театра драмы Никита Бахметьев.

Коллектив муниципально-образовательной программы «Голоса России» Досугового центра «Истоки» Твери награжден дипломами лауреатов в номинации «За произведения для детей и юношества».

Заместителю директора по творческой работе Тверского театра юного зрителя Анне Брусовой вручен диплом лауреата в номинации «За лучший инновационный проект в области культуры и искусства».

Лауреатами номинации «За достижения в области музыкального искусства» награждены преподаватель Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Михаил Калугин, педагог Детской школы искусств №1 Кимр Наталья Сидорова и преподаватель Хоровой школы мальчиков и юношей в Конаково Наталья Махновская.

В номинации «За достижения в области литературы» награждены члены Тверского регионального отделения Союза писателей России Евгений Новиков, Владимир Юринов и Владимир Крусс.

Лауреатами в номинации «За достижения в области культурно-досуговой деятельности» признаны коллектив городского Дома культуры Ржева, руководитель народного вокального ансамбля «Крылья» Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Наталья Калиненко и коллектив Тверского областного Дома народного творчества.

В номинации «За достижения в области музейного дела» отмечены коллективы Тверского государственного объединенного музея и Тверской областной картинной галереи.

В номинации «За достижения в области библиотечного дела» награждены ведущий методист Тверского центра детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина Денис Лукин, библиотекарь Подгородненской сельской библиотеки Торопецкого района Ольга Владимирова, ведущий библиотекарь Бекренской сельской библиотеки Краснохолмского округа Светлана Розова.

В номинации «За достижения в области педагогической деятельности» победителями признаны преподаватель Детской музыкальной школы русского инструментального искусства в Бежецке Виктория Дядюшко, педагог Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Наталья Рыбакова.