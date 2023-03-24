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НовостиОбщество24 марта 2023 13:37

В Твери открылся сезон проката электросамокатов

СИМы были замечены в центре города
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери заработал шеринг электросамокатов

В Твери заработал шеринг электросамокатов

Фото: Александр СОРОКИН

Традиционно в конце марта в Твери открывается прокат электросамокатов. Припаркованные средства передвижения жители заметили на улице Трехсвятской.

Взять самокат в аренду можно через бесплатное приложение, все самокаты и места парковки отображаются на карте. Чтобы разблокировать самокат, необходимо отсканировать QR-код на корпусе. Забронировать самокат можно бесплатно, аренда поминутная, заряда хватит на 30 километров.

Управлять электросамокатом разрешено лицам старше 18 лет. Кроме того, с 1 марта 2023 года электросамокаты в ПДД определены как средства индивидуальной мобильности (СИМ). Скорость самоката не должна превышать 25 км/ч.

Нельзя управлять самокатом в состоянии опьянения и ездить на них по двое. Нарушители правил могут быть привлечены к административной ответственности.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах!