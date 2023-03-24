В Твери мужчина пытался украсть из магазина пять банок красной икры

Магазинного вора задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в тверском гипермаркете задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя. Мужчина пытался вынести из магазина пять банок красной икры - две банки лососевой икры по 600 грамм и три банки зернистой икры кеты по 500 грамм.

Тревожную кнопку в магазине нажал менеджер по безопасности, когда заметил, как молодой человек попытался пройти мимо кассы не оплатив товар.

Злоумышленника задержали и передали полиции. Проводится проверка.