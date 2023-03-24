В Тверской области раскрыто изнасилование и грабеж семилетней давности

Преступления были совершены семь лет назад Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Конаковского района 1997 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении тяжких преступлений - грабеже, изнасиловании (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 132, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

По версии следствия, вечером 13 марта 2016 года двое мужчин в лесополосе СНТ «Завидово-2» напали на незнакомую женщину. Сначала они потребовали от нее ценности, а после совершения грабежа по очереди изнасиловали.

В отношении второго фигуранта дело преследование прекращено в связи с истечением сроков давности.

- На протяжении 7 лет следственными органами, а также сотрудниками управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанные преступления. Были проверены жители сельского поселения, в котором произошло преступление, - сообщили в региональном СКР.

В январе 2023 года в рамках организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет руководством отдела следствия и криминалистики СК изучено уголовное дело, предварительное следствие было возобновлено и назначено проведение экспертиз.

В экспертно-криминалистическом центре УМВД был выявлен генотип лица, совершившего преступление, а затем и личность злоумышленника.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.