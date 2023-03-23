В Твери проверили состояние 40 дорог

Сотрудники горадминистрации вышли на дороги с проверками. Фото: администрация Твери

В Твери проверяют состояние городских дорог. Как сообщает администрация Твери, уже обследование 40 объектов улично-дорожной сети города, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

-В адрес подрядных организаций направлены предписания для устранения обнаруженных дефектов при наступлении благоприятных погодных условий с последующим контролем исполнения. На объектах, где обнаружены дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения, будут выполнены временные восстановительные работы. - сообщают в горадминистрации.

Напомним, в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтные работы прошли на 54 объектах улично-дорожной сети Твери.

В период с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта в столице Верхневолжья планируется отремонтировать более 265 км дорог. В частности, за 2019-2022 годы приведены в порядок 197 дорог областного центра общей протяжённостью 210 километров.