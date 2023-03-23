За пьяное вождение у жителя Тверской области конфисковали автомобиль

Выпил - за руль не садись! Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения у жителя Максатихи Тверской области конфисковали машину.

Подробности сообщили в областной прокуратуре. В декабре 2022 года полицейские остановили на дороге авто марки "Volkswagen Passat", за рулём которого был пьяный 41-летний мужчина. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за то, что отказывался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Дело слушалось в Максатихинском межрайонном суде. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ему назначено наказание: 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Ну а машина должна быть конфискована.

Отметим, что приговор в законную силу ещё не вступил.