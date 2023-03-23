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НовостиОбщество23 марта 2023 9:27

В Твери можно будет бесплатно пройти флюорографическое обследование

Акцию организует областной Минздрав
Алексей АНДРЕЕВ
25 марта любой желающий сможет пройти флюорографическое обследование в Тверском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Фото: министерство здравоохранения Тверской области

25 марта любой желающий сможет пройти флюорографическое обследование в Тверском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Фото: министерство здравоохранения Тверской области

25 марта можно бесплатно пройти флюорографическое обследование в областном клиническом противотуберкулезном диспансере в Твери (Беляковский переулок, дом №1а).

Как сообщает Минздрав региона, эта акция приурочена к 100-летию диспансера и Международному дню борьбы с туберкулезом.

Пройти обследование всем желающим можно с 9:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт.