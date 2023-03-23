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НовостиОбщество23 марта 2023 9:05

В Тверской области 23 марта коронавирусом заразились 210 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2773 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В регионе продолжается вакцинация.

В регионе продолжается вакцинация.

По данным на 22 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 210 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 189 102 человека. 184 246 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 512 097, в том числе за последние сутки – 1 351.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.