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НовостиОбщество22 марта 2023 16:25

В Тверском медицинском колледже пройдёт "Ярмарка вакансий"

Мероприятие состоится 23 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери пройдет "Ярмарка вакансий" для студентов-медиков

В Твери пройдет "Ярмарка вакансий" для студентов-медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 марта в Тверском медицинском колледже состоится "Ярмарка вакансий" для будущих выпускников колледжа и представителей медицинских учреждений.

Будущих медиков познакомят с условиями работы и помогут определиться с выбором профессии.

В мероприятии примут участие представители 16 медицинских учреждений Тверской области, в том числе центральных районных больниц.

Главные врачи расскажут об условиях работы в ЦРБ, о мерах социальной поддержки молодых специалистов, в том числе по предоставлению жилья и подъемных денежных выплат.

По мнению губернатора Игоря Рудени, важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе. Для этого в Верхневолжье реализуются федеральные и национальные проекты.