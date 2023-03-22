Представители Тверского землячества посетили выставку «Багровый рубеж» в Музее Победы

Выставка будет открыта до конца года. Фото: пресс-служба Музея Победы.

21 марта в московском Музее Победы начала работу выставка «Багровый рубеж» (0+), приуроченная к 80-летию окончания Ржевской битвы. На церемонии открытия выставки присутствовали представители Тверского землячества.

Гости познакомились с фотографиями, документами, вооружением и стрелковым оружием Красной армии, трофеями. Среди представленных реликвий – медаль «За боевые заслуги» красноармейца Марка Умарова, сражавшегося подо Ржевом.

«Битва длилась полтора года. И это действительно драматическое, если не сказать трагическое событие Великой Отечественной войны. Открытие выставки в Музее Победы – я думаю, что это символично и важно. Экспозиция будет интересна для понимания этого периода Великой Отечественной войны», – подчеркнул председатель Общественного совета Музея Победы, член Совета Федерации Российской Федерации генерал-лейтенант Григорий Рапота.

Всего на выставке представлено около 50 экспонатов – раритеты из фондов Музея Победы, предметы, найденные поисковиками на местах боёв на Ржевско-Вяземском выступе.

«31 марта будет отмечаться 80-летие успешного завершения Ржевской битвы. После 15 месяцев боев эта операция окончательно похоронила планы немецкого командования по новому походу на Москву. Во многом благодаря нашим офицерам, солдатам наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства 21 марта.

Выставка будет открыта до конца года.