В Тверской области полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков

В Тверской области двое мужчин организовали нарколабораторию Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Тверской области ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Помещение в Кимрском районе арендовали двое жителей Кашина и производили там запрещенные вещества.

Со склада, который обнаружили оперативники при участии бойцов отряда спецназа "Гром", изъято около 10 кг наркотика. Обнаружено оборудование, химический реактор, электронные весы и емкости с реактивами.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. При обыске в квартире одного из участников обнаружен еще килограмм наркотиков.

По части 5 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.