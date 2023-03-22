Роспотребнадзор Тверской области предупредил жителей о начале сезона активности клещей

В Тверской области начался сезон активности клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области проинформировало жителей, что начался сезон активности клещей. Со 2 марта специалисты ведомства ведут ежедневный мониторинг обстановки. Обращений с жалобами на укусы от населения не поступало.

Специалисты приводят статистику за 2022 год. В прошлый эпидсезон в медучреждения обратилось более 3,7 тысяч пострадавших от укусов клещей, из них 35% - дети.

Экстренную серопрофилактику против клещевого энцефалита получили 1054 человека.

Было зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, один случай среди детей. Заболеваемость регистрировалась среди жителей Твери, Бологовского, Нелидовского, Западнодвинского округов.

Клещевым боррелиозом заразились 37 человек, в том числе двое детей.

В лабораториях за сезон исследовали 3600 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 0,1% исследованных проб, в 27% обнаружены возбудители боррелиоза.