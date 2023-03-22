В Твери иностранец предъявил полиции поддельную миграционную карту

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери на 21-летнего иностранца завели уголовное дело за использование поддельной миграционной карты.

Выходец одной из стран ближнего зарубежья купил поддельный документ в переходе московского метро и предъявил для проверки сотрудникам полиции.

- Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, бланк не соответствует по качеству аналогично выпускаемой продукции и изготовлен способом офсетной печати с использованием копировально-множительной техники, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

За использование подложного документа на молодого человека завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.