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НовостиОбщество22 марта 2023 9:48

В Твери иностранец предъявил полиции поддельную миграционную карту

Фальшивый документ он купил в московском метро
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери на 21-летнего иностранца завели уголовное дело за использование поддельной миграционной карты.

Выходец одной из стран ближнего зарубежья купил поддельный документ в переходе московского метро и предъявил для проверки сотрудникам полиции.

- Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, бланк не соответствует по качеству аналогично выпускаемой продукции и изготовлен способом офсетной печати с использованием копировально-множительной техники, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

За использование подложного документа на молодого человека завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.