В Твери иностранец предъявил полиции поддельную миграционную карту

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Твери на 21-летнего иностранца завели уголовное дело за использование поддельной миграционной карты.
Выходец одной из стран ближнего зарубежья купил поддельный документ в переходе московского метро и предъявил для проверки сотрудникам полиции.
- Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, бланк не соответствует по качеству аналогично выпускаемой продукции и изготовлен способом офсетной печати с использованием копировально-множительной техники, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
За использование подложного документа на молодого человека завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.