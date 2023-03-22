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НовостиОбщество22 марта 2023 7:17

В Тверской области ФАП обязали оснастить недостающим оборудованием

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ФАП обязали оснастить недостающим оборудованием

В Тверской области ФАП обязали оснастить недостающим оборудованием

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Кувшиновского района проведена проверка в Кувшиновской ЦРБ в части оказания первичной медико-санитарной помощи.

Установлено, что в фельдшерско-акушерском пункте в селе Тысяцкое отсутствует необходимое медицинское оборудование - спинальный щит с устройством для фиксации головы, анализаторы уровня гемоглобина и холестерина в крови.

Прокурор обратился с иском в суд с требованием дооснастить ФАП оборудованием. Решение в законную силу не вступило.