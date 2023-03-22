Автомобиль и рабочий поезд столкнулись в Кесовой Горе Тверской области

В ДТП с рабочим поездом и автомобилем есть пострадавшие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в Кесовой Горе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 22 марта.

На улице Старовокзальная столкнулись автомобиль и рабочий поезд. На место ДТП убыли: отделения пожарно-спасательной части №34, оперативная группа Кесовогорского ПСГ, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

- Движение не затруднено. Есть пострадавшие. На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Подробности аварии уточняются.