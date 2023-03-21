В Тверской области мужчина мог лишиться имущества из-за долгов по алиментам

Приставы взыскали долг по алиментам в 200 000 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Судебные приставы по Бежецкому и Сонковскому районам УФССП России по Тверской области взыскали алименты с местного жителя на содержание несовершеннолетней дочери.
Гражданин не имел официальной работы и продолжительное время не выплачивал алименты. Задолженность составила 200 000 рублей.
- Должник избегал контакта с сотрудниками органов принудительного исполнения, игнорировал звонки, по повесткам не являлся, - сообщили в УФССП России по Тверской области.
До сведения мужчины все же довели, что его имущество будет арестовано за долги, после этого он явился в отделение и оплатил долг.
Позже мужчина сообщил, что устроился на работу и будет своевременно выплачивать алименты.