В Тверской области доверчивая женщина отдала мошенникам миллион рублей

Злоумышленники обманули женщину на миллион рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В полицию обратилась пенсионерка, ставшая жертвой мошенников. Женщине позвонила незнакомка, представилась следователем, сообщила, будто мошенники пытаются оформить кредит от ее имени и попросила оказать содействие в поимке аферистов.

Далее последовали звонки от представителей банка. В результате мошеннической схемы женщина обналичила все накопления и перевела деньги на 52 телефонных номера. Сумма ущерба составила 1 млн 20 тыс рублей.

Дозвониться до лжеследователя женщина больше не смогла и обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.