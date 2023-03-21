В Тверской области доверчивая женщина отдала мошенникам миллион рублей

Злоумышленники обманули женщину на миллион рублей
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В полицию обратилась пенсионерка, ставшая жертвой мошенников. Женщине позвонила незнакомка, представилась следователем, сообщила, будто мошенники пытаются оформить кредит от ее имени и попросила оказать содействие в поимке аферистов.
Далее последовали звонки от представителей банка. В результате мошеннической схемы женщина обналичила все накопления и перевела деньги на 52 телефонных номера. Сумма ущерба составила 1 млн 20 тыс рублей.
Дозвониться до лжеследователя женщина больше не смогла и обратилась в полицию.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.