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НовостиПроисшествия21 марта 2023 16:22

В Тверской области доверчивая женщина отдала мошенникам миллион рублей

Деньги потерпевшая перевела на телефонные номера
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленники обманули женщину на миллион рублей

Злоумышленники обманули женщину на миллион рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В полицию обратилась пенсионерка, ставшая жертвой мошенников. Женщине позвонила незнакомка, представилась следователем, сообщила, будто мошенники пытаются оформить кредит от ее имени и попросила оказать содействие в поимке аферистов.

Далее последовали звонки от представителей банка. В результате мошеннической схемы женщина обналичила все накопления и перевела деньги на 52 телефонных номера. Сумма ущерба составила 1 млн 20 тыс рублей.

Дозвониться до лжеследователя женщина больше не смогла и обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.