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НовостиПроисшествия21 марта 2023 16:12

В комнате общежития житель Тверской области зарезал собутыльника

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В комнате общежития мужчина зарезал собутыльника Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В комнате общежития мужчина зарезал собутыльника Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение мужчине в совершении убийства.

По версии следствия, в период с 18 по 19 марта 2023 года, в комнате общежития в Лихославле, мужчина зарезал собутыльника в ходе совместного распития спиртного.

На месте ЧП работали следователь и полиция. Фигуранта задержали и взяли под стражу по решению суда.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.