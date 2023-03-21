В Редкино Тверской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО Павле Глущенко

Павел Глущенко посмертно награждён орденом Мужества. Фото: vk.com/kmd69

В посёлке Редкино Конаковского района Тверской области 20 марта открыли мемориальную доску в честь Павла Глущенко, погибшего в ходе специальной военной операции и посмертно награждённого орденом Мужества. Об этом сообщает районная администрация.

Мемориальная доска установлена на фасаде редкинской школы №2. В ней Павел учился.

Павел Глущенко родился 17 октября 1986 г. Он рано остался без отца - с восьми лет был главным мужчиной в семье. Всегда помогал маме и сестре, соседям, знакомым, нуждающимся. Занимался спортом. Увлекался охотой и рыбалкой. Несколько лет состоял в поисковом отряде.

На военно-патриотической тематике Павел воспитывался с детства. Его дед, Анатолий Глущенко, - ветеран Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях, дошёл до Берлина и участвовал в первом Параде на Красной Площади. Ежегодно Павел проходил в строю «Бессмертного полка» в Москве, пронося портрет своего деда и его сослуживцев.

25 октября 2022 года Павла мобилизовали.

- Наш земляк героически проявил себя в боях по освобождению ЛНР. До последнего вздоха он сражался и погиб 29 января 2023 года на поле боя, от потери крови, не сдавшись противнику, - рассказывают в администрации Конаковского района.