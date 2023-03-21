В Тверской области 21 марта коронавирусом заразились 227 человек

В последние дни количество заболевших растёт.

По данным на 21 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 227 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 188 679 человек. 183 618 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 509 088, в том числе за последние сутки – 913. 131.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.