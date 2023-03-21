В Твери наградили победителей премии Андрея Дементьева

Мероприятия премии в Твери начались в Доме поэзии Андрея Деменьтева Фото: ПТО

21 марта отмечен в календаре как Всемирный день поэзии. В Твери старт ему был дан еще накануне, 20 марта, в Доме поэзии Андрея Дементьева. Там прошла торжественная церемония открытия праздника.

Приветствие организаторам, участникам и гостям торжественного мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. Глава региона напомнил, что в 2023-м исполнится 95 лет со дня рождения поэта Андрея Дементьева:

- Его выдающееся творчество всегда будет жить в наших сердцах, воспитывать у молодого поколения искреннюю любовь к родному языку и литературе, уважение к историческому и культурному наследию нашего народа. Современные поэты продолжают эти традиции и вносят свою лепту в развитие поэтического искусства.

На открытии праздника пошла презентация сборников молодых поэтов, урок по художественному чтению от певца и ведущего Марка Тишмана, мастер-класс от членов жюри премии Андрея Дементьева.

На открытии праздника в Доме поэзии Фото: ПТО

В Тверской филармонии торжественно наградили победителей III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева.

- Состав номинантов в этом году очень сильный, конкуренция была серьезная, - отметил член жюри - литературный критик и писатель Павел Басинский.

Победителем в номинации «Молодой поэт» стала Стефания Данилова - автор сборника стихотворений «Необъявленная война», посвященного событиям на Донбассе.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» лучшими признаны концерты-спектакли «Золотой век» и «Серебряный век» народного артиста России Олега Погудина.

В номинации «Молодой поэт» отмечены Светлана Блохина из Твери, Ксения Аксенова из Липецка, Анна Александрова и Екатерина Барбаняга из Санкт-Петербурга.

Специального приза «За незаурядную смелость филологического исследования» удостоен тверичанин Александр Сабитов.

Специальный приз председателя жюри премии, поэта, писателя и драматурга Юрия Полякова «Хранитель Книги» присужден директору тверской областной библиотеки имени А.М. Горького Светлане Мальдовой.

21 марта в Доме поэзии состоятся презентации книг, в том числе сборника «Зеленый листок», который составлен по итогам VI Всероссийского конкурса молодых поэтов.