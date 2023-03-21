Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 6:04

Госавтоинспекция Тверской области напоминает пешеходам и водителям о безопасности в дни школьных каникул

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

В школах Тверской области начались весенние каникулы. Госавтоинспекция напомнила всем участникам дорожного движения о соблюдении ПДД.

Родителям рекомендовано проводить с детьми беседы о поведении на улице и в транспорте, безопасности на дорогах.

Водителей просят проявить дополнительную осторожность.

- Если ребенок является пассажиром вашего автомобиля - используйте детские удерживающие устройства и ремень безопасности, - призывают в ГИБДД. - Не будьте равнодушными к юным участникам дорожного движения.