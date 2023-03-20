Библиотеки Твери передали более полутора тысяч книг библиотекам Бердянска

Библиотеки Твери и Бердянска договорились о дальнейшем сотрудничестве. Фото: Евгения ГУСЕВА

Библиотеки города Бердянская Запорожской области получили в подарок более полутора тысяч книг из Твери. Их привезла директор муниципальной библиотечной системы Твери Елена Баранова, которая ездила в Бердянск лично.

"Литературу удалось собрать благодаря неравнодушным жителям города Твери", - сообщает тверская библиотека имени Герцена.

Библиотеки Твери и Бердянска договорились о дальнейшем сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве предполагает оказание методической помощи, разработку совместных проектов и программ, направленных на продвижение чтения, обмен опытом в сфере библиотечно-информационной деятельности, объясняет Герценка.

Работа в рамках этого соглашения уже началась. Муниципальная библиотечная система Твери снова собирает необходимые книги, которые очень ждут читатели Бердянска.