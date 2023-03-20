В Твери открыта Неделя детской и юношеской книги

В Герценке открылась Неделя детской книги. Фото: администрация Твери

В Твери в библиотеке имени А.И. Герцена открыта Неделя детской и юношеской книги «Читайкам обо всем на свете». Она продлится до 26 марта.

В этом году Неделя детской и юношеской книги проходит в муниципальной библиотечной системе до 26 марта. Юных любителей чтения ждут познавательные мероприятия, посвященные лучшим образцам детской литературы, иллюстраторам детских книг, обзоры книг и журналов, а также разнообразные мастер-классы и познавательные встречи.

Программа Недели детской и юношеской книги представлена на сайте городских библиотек Твери.