Житель Тверской области перевел мошенникам 375 000 рублей, а потом заподозрил обман

Мужчина отдал мошенникам 375 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 68-летний житель Твери и сообщил, что его обманули мошенники.

Полицейские выяснили, что на мобильный телефон заявителя поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что личный кабинет тверичанина взломан и мошенники пытаются оформить кредит от его имени. Мужчина по рекомендации установил приложение на телефон, затем совершил 13 переводов на общую сумму 375 000 рублей. После этого аферист перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.