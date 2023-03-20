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НовостиПроисшествия20 марта 2023 13:30

В Тверской области мужчина по неосторожности убил знакомого

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, 8 июля 2022 года двое мужчин повздорили на улице Набережной Волги в Конакове. Обвиняемый толкнул оппонента в грудь, мужчина упал, ударился о землю, а позже от полученных травм умер в реанимации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.