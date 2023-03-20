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НовостиОбщество20 марта 2023 11:23

В Тверской области 20 марта коронавирусом заразился 221 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2773 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В регионе продолжается вакцинация.

В регионе продолжается вакцинация.

По данным на 20 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 221 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 188 452 человека. 183 303 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 508 175, в том числе за последние сутки – 131.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.