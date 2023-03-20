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НовостиПроисшествия20 марта 2023 9:57

Жительницу Тверской области будут судить за покушение на убийство мужчины

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой женщины 1982 года рождения, обвиняемой в покушении на убийство. Преступление было совершено в конце декабря в городе Конаково. Мужчина и женщина поссорились в ходе совместного застолья. Обвиняемая схватила нож, набросилась на мужчину и ранила его. Потерпевший оказал сопротивление. Ему успели оказать медпомощь. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.