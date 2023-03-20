Спасатели провели пожарные учения в школе №36 в Твери

Пожарные учения прошли в школе №36 в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Тренировочные пожарно-тактические занятия, в которых принял участие Тверской территориальный пожарно-спасательный гарнизон, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Тверской области прошли в школе №36 в Твери.

По тактическому замыслу в одном из помещений школы произошло возгорание. На место прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению.

На месте был развернут оперштаб.

- В ходе учений спасатели отработали взаимодействие пожарно-спасательных подразделений с администрацией объекта и спецслужбами, а также проблемы и способы тушения пожаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.