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НовостиОбщество19 марта 2023 13:41

В ботаническом саду Тверского госуниверситета зацвели подснежники

Первые цветы грядущей весны приехали к нам с Сахалина
Олег ХАДАЕВ
Тот самый подснежник. Фото: vk.com/hortus

Тот самый подснежник. Фото: vk.com/hortus

«Дорогие друзья - наши поздравления!!! В старинном парке Сада Души появились первые подснежники:)), а значит наступила не просто календарная весна, но весна настоящая!!!

А настоящая Весна - именно ботаническая:))!» - таким постом начинается сообщение о цветении первых подснежников.

И далее специалисты продолжают: «В роли первых солистов-подснежников уже второй сезон подряд выступают цветущие Белокопытники японские или Белокопытники широкие. В Саду Души это гости с Сахалина, которые появились в коллекции благодаря научным поездкам в природные сообщества сотрудников нашего Сада», - пишут специалисты ботанического сада.