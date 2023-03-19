В ботаническом саду Тверского госуниверситета зацвели подснежники

Тот самый подснежник. Фото: vk.com/hortus

«Дорогие друзья - наши поздравления!!! В старинном парке Сада Души появились первые подснежники:)), а значит наступила не просто календарная весна, но весна настоящая!!!

А настоящая Весна - именно ботаническая:))!» - таким постом начинается сообщение о цветении первых подснежников.

И далее специалисты продолжают: «В роли первых солистов-подснежников уже второй сезон подряд выступают цветущие Белокопытники японские или Белокопытники широкие. В Саду Души это гости с Сахалина, которые появились в коллекции благодаря научным поездкам в природные сообщества сотрудников нашего Сада», - пишут специалисты ботанического сада.