В финале престижного федерального проекта «Начни игру» Тверская область представлена двумя участниками

И в области игр Тверская область блещет. Фото: Олег ХАДАЕВ

С 21 по 24 марта в Татарстане пройдёт финал проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Тверскую область на Всероссийском конкурсе представляют оценщик компании «Ирбис» Анна Козлова из Кесовой Горы и студентка Российского государственного социального университета Виктория Ровина из Твери. Участниками финала конкурса стали порядка 300 разработчиков из 59 регионов России.

Виктория Ровина вошла в число сильнейших конкурсантов по направлению «Программирование», а Анна Козлова стала одним из финалистов направления «Геймдизайн».

Четыре дня финалистам предстоит решать кейсы от партнеров проекта и защищать свои разработки перед инвесторами.

Всероссийский конкурс «Начни игру» поддержан Наблюдательным советом АНО «Россия – страна возможностей» под председательством президента России Владимира Путина. Проект является официальной площадкой для реализации способной молодежи в индустрии игр.