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НовостиПроисшествия19 марта 2023 11:50

В Ржеве против мужчины возбуждено уголовное дело за избиение женщины и угрозы убийством

Он может лишиться свободы на два года
Олег ХАДАЕВ
Распустил кулаки - получи срок.

Распустил кулаки - получи срок.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В межмуниципальный отдел полиции «Ржевский» обратилась 35-летняя местная жительница. По её словам, 28-летний пьяный мужчина несколько раз ударил её рукой в область головы и лица, а также угрожал убийством. Женщина восприняла угрозы реально и обратилась в полицию.

В беседе с участковым мужчина сознался в содеянном. В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Мужчина может лишиться свободы на два года.