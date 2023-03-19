В Ржеве против мужчины возбуждено уголовное дело за избиение женщины и угрозы убийством

Распустил кулаки - получи срок. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В межмуниципальный отдел полиции «Ржевский» обратилась 35-летняя местная жительница. По её словам, 28-летний пьяный мужчина несколько раз ударил её рукой в область головы и лица, а также угрожал убийством. Женщина восприняла угрозы реально и обратилась в полицию.

В беседе с участковым мужчина сознался в содеянном. В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Мужчина может лишиться свободы на два года.