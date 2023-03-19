Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 марта 2023 11:15

В селе Рождество Фировского района в огне пожара сгорела женщина

Следователи СКР начали проверку
Олег ХАДАЕВ
На этом пожарище обнаружено тело женщины. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

На этом пожарище обнаружено тело женщины. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

В селе Рождество Фировского района Тверской области в огне пожара сгорела женщина. Её останки были обнаружены в ходе тушения пожара.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка по факту обнаружения на пожарище тела женщины 1956 года рождения.

Если смерть женщины будет признана криминальной, следователь возбудит уголовное дело.