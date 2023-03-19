В селе Рождество Фировского района в огне пожара сгорела женщина

На этом пожарище обнаружено тело женщины. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

В селе Рождество Фировского района Тверской области в огне пожара сгорела женщина. Её останки были обнаружены в ходе тушения пожара.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка по факту обнаружения на пожарище тела женщины 1956 года рождения.

Если смерть женщины будет признана криминальной, следователь возбудит уголовное дело.