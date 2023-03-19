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НовостиПроисшествия19 марта 2023 9:15

Житель Кимр отдал телефонному мошеннику более двух с половиной миллионов рублей

Полиция ищет лжебанкира
Олег ХАДАЕВ
Никто из жертв мошенников даже не попытался позвонить по телефонам, указанным на каждой банковской карте.

Никто из жертв мошенников даже не попытался позвонить по телефонам, указанным на каждой банковской карте.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

26-летний житель Кимры поверил неизвестному «сотруднику Центробанка», так тот представился, и перевёл ему все свои деньги.

Схема была традиционная: мошенник сообщил молодому человеку о якобы зафиксированной попытке незаконного списания средств со счёта кимряка. Чтобы защитить сбережения, мошенник убедил мужчину перевести более двух с половиной миллионов рублей на «безопасный счёт».

Поверив лжебанкиру, потерпевший оформил в двух банках кредиты и через банкомат перевёл крупную сумму на неизвестный счёт. Ну а далее, естественно, телефонный собеседник прекратил связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».