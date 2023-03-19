Житель Кимр отдал телефонному мошеннику более двух с половиной миллионов рублей

Никто из жертв мошенников даже не попытался позвонить по телефонам, указанным на каждой банковской карте. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

26-летний житель Кимры поверил неизвестному «сотруднику Центробанка», так тот представился, и перевёл ему все свои деньги.

Схема была традиционная: мошенник сообщил молодому человеку о якобы зафиксированной попытке незаконного списания средств со счёта кимряка. Чтобы защитить сбережения, мошенник убедил мужчину перевести более двух с половиной миллионов рублей на «безопасный счёт».

Поверив лжебанкиру, потерпевший оформил в двух банках кредиты и через банкомат перевёл крупную сумму на неизвестный счёт. Ну а далее, естественно, телефонный собеседник прекратил связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».