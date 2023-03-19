В день 80-летия окончания Ржевской битвы открывается выставка «Багровый рубеж»

В Тверской области, на земле, где и проходила Ржевская битва, установлен памятник Советскому солдату. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

21 марта, в Москве, в день 80-летия окончания Ржевской битвы, в Музее Победы пройдет открытие выставки «Багровый рубеж» в рамках проекта «Шесть ударов Победы».

Выставка организована совместно с поисковым отрядом «Тризна». На выставке будут представлены экспонаты из фондов Музея – фотографии, документы, вооружение и трофеи.

Выставка будет работать до конца 2023 года.

Место проведения: пространство между диорамами «Контрнаступление под Москвой» и «Сталинградская битва. Соединение фронтов»

Ржевская битва началась 5 января 1942 года и завершилась 21 марта 1943 года.

Потери советских войск превысили 1 340 000 человек, немецких войск — 1 100 000.