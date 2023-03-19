В Весьегонске пьянка бывшего заключённого с пенсионерками обернулась грабежом

1200 рублей, не считая телефона - навар грабителя. Фото: Олег ХАДАЕВ

О грабеже в полицию заявила 70-летняя жительница Весьегонского района.

Она рассказала, что к ней в дом пришёл 41-летний местный житель и предложил выпить. Женщина отказалась, а вот приятельница, которая была у женщины в гостях, согласилась принять отведать хмельного напитка.

В какой-то момент выпивка закончилась и захмелевший гость стал требовать у хозяйки денег для продолжения банкета.

Тогда мужчина, когда-то уже судимый, отобрал у хозяйки мобильный телефон, затем прихватил её за горло и обыскал. В итоге, найдя 1200 рублей, он покинул дом женщины.

Полицейские задержали грабителя бабушки. Он сразу же во всём сознался.

Теперь всё зависит от суда. Мужчине светит до семи лет лишения свободы.