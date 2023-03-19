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НовостиОбщество19 марта 2023 6:14

В Бежецке, ожидая половодье, разберут деревянный мост

Делается это для обеспечения безопасности
Олег ХАДАЕВ
В Бежецке достаточно мостов, чтобы переправляться через реки. Фото: yandex.ru/maps

В Бежецке достаточно мостов, чтобы переправляться через реки. Фото: yandex.ru/maps

Администрация Бежецкого района Тверской области предупредила жителей, что в понедельник, 20 марта, будет демонтирован деревянный мост через реку Остречину. Причина — предотвратить его разрушение в период половодья. А учитывая, как много снега выпало в этом году, половодье может быть бурным.

Чиновники сообщают, что мост будет восстановлен, как только паводок прекратится и Остречина вернётся в берега.

Бежецк разделён на три части двумя реками — Мологой и Остречиной. Молога - река более полноводная, через неё в черте Бежецка проложен один автомобильно-пешеходный мост. Через Остречину наведены три пешеходных и один автомобильно-пешеходный мосты.