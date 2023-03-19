Восемь пожаров потушили огнеборцы. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За минувшие сутки в Тверской области зарегистрировано восемь пожаров. Таковы данные на 6:00 19 марта, опубликованные Главным управлением МЧС России по Тверской области.

Вот куда выезжали пожарные:

- село Пушкино Верневолжского сельского поселения Калининского района;

- деревня Филиппково Удомельского городского округа;

- Фировский район, село Рождество одноимённого поселения и СНТ «Черемушки» Великооктябрьского сельского поселения;

- деревня Козлы Оленинского муниципального округа;

- посёлок Ильино Западнодвинского муниципального округа;

- Тверь, горело на улице Макарова и на Петербургском шоссе.