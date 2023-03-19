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НовостиОбщество19 марта 2023 4:54

19 марта в Твери день впервые в 2023 году стал длиннее ночи

Мы стремительно приближаемся к лету
Олег ХАДАЕВ
Дыхание весны в Твери чувствуется и в погоде и в солнечных днях.

Дыхание весны в Твери чувствуется и в погоде и в солнечных днях.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сегодня, 19 марта, в Твери день впервые в 2023 году стал длиннее ночи. Протяжённость светового дня увеличилась на 3 минуты и равна 12 часам 03 минутам. Таковы данные Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Мы миновали день весеннего равноденствия, перейдя экватор, после которого ночи становятся короче дня. А это значит, что мы стремительно приближаемся к лету.

Следующее равноденствие — осеннее. После него уже день становится короче ночи. Наступит он 26 сентября 2023 года.