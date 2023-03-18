У озера Песочное под Тверью бродит большой медведь

Следы огромных лап медведя на берегу Песочного обнаружил рыбак. Фото: BK/Вышневолоцкий городской округ

В Калининском районе Тверской области около озера Песочное рыбак заметил следы медведя.

«Будьте бдительны и осторожны, голодное животное может прийти к человеку», - гласит предостережении под снятым на берегу озера видео, выложенным в тверском паблике в соцсети. На видео видны следы огромных лап медведя на снегу. Так же высказывается предположение, что это медведь-шатун. Видео и предостережение уже разместили на своих страницах многие паблики Твери и Калининского района.

Встреча с медведем по весне, действительно, опасна. Правда, шатун ли это (не ложившийся в спячку) или проснувшийся от спячки голодный зверь - узнать доподлинно нельзя.

Обычно медведи просыпаются они в середине-второй половине марта. Сначала просыпаются медведи самцы, а самки с медвежатами просыпаются значительно позже, когда снег полностью сойдет.

Что до популяции бурого медведя в Тверской области - то она одна из самых многочисленных в Центральной России. По данным регионального Минприроды составляет около 3000 особей.