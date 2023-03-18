Посылки с гуманитарной помощью для мобилизованных из Оленино Тверской области отправили в зону СВО

Вот такие наборы гуманитарной помощи отправили из Оленино для земляков в зону СВО. Фото: VK/Олег Дубов

В минувшие выходные посылки с обмундированием и питанием для мобилизованных оленинцев были отправлены в зону проведения СВО. Об отправке груза сообщил на своей странице в соцсети глава Оленинского района Олег Дубов. Он также приводит подробный отчёт о проведённых закупках.

«Как обычно, отправили их с нелидовской машиной (большинство мобилизованных оленинцев и нелидовцев служат вместе, в одном подразделении)», - сообщил Олег Дубов.

На закупку потратили более 123 тысяч рублей, на них купили камуфляжные комплекты, продукты, средства гигиены, медикаменты.

«Денег, собранных местным отделением партии "Единая Россия" осенью 2022 г. хватило на доставку помощи мобилизованным в пункт сбора в Твери (октябрь) и на отправку посылок в ноябре, феврале и марте. Сейчас эти средства закончились. Вполне вероятно, в ближайшее время будет организован новый сбор средств, о котором мы объявим», - сообщил Дубов.