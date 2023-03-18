В боях за Артёмовск погиб военнослужащий из Бологое Сергей Тюменев

Военнослужащий из Бологое Сергей Тюменев погиб 14 января 2023 года в боях за Артёмовск. Фото: BK/ Администрация Бологовского района

Военнослужащий из Бологое Сергей Тюменев погиб 14 января 2023 года в боях за Артёмовск. Об утрате сообщает администрация Бологовского района.

Сергей Тюменев родился 23 марта 1984 года. Начинал свою трудовую деятельность в должности монтёра пути 3 разряда в Путевой машинной станции № 82 филиала ОАО «РЖД» в Бологое. В последующем работал машинистом железнодорожно-строительной машины 6 разряда.

«Он был доброжелательным, обладал достаточным объёмом знаний по имеющейся специальности и всегда находился в курсе последних событий в своей области», - говорится в некрологе, размещённом на официальной странице райадминистрации в соцсети.

20 марта в Бологое пройдет церемония торжественного прощания. Погибший будет похоронен с воинскими почестями.

10.00 – 10.30 – церемония прощания (Бологое, ул. Дзержинского, 41, «Центр культуры и досуга»)

10.45 – отпевание в Свято-Троицком храме (г. Бологое, ул. Кирова, д. 52)

11.45 – траурный митинг, захоронение с соблюдением почестей при погребении (Медведевское кладбище).