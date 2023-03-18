На дороге под Тверью произошло ЧП с коровами и «ГАЗелью»

Коровы у трассы под Тверью. Фото: VK/“Тверь ВКонтакте»

На повороте в деревню Трестино Калининского района днём 18 марта проезжавшие автомобилисты увидели коров. Животные вязли в снегу, убегая от дороги. У трассы лежала одна корова. На обочине стояла грузовая «ГАЗель».

Автомобилисты сделали фото инцидента и разместили в паблике «Тверь ВКонтакте». «Корова вылетела на дорогу из «ГАЗели» у поворота на Трестино под Тверью. Предположительно, погибла. Остальные напуганы,» - пишет автор поста.

Однако, точные обстоятельства инцидента неизвестны. В региональном ГИБДД ничего не сообщают по этому поводу.

В комментариях пользователи сомневаются, что в грузовой «ГАЗели» можно перевозить семь коров. И сочувствуют пострадавшим животным.