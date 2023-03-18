В Тверской области проходят мероприятия в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Танцы на площади во время концерта в Твери.

18 марта в Тверской области проходят торжества в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. К знаменательной дате приурочены концерты, выставки, классные часы и другие мероприятия во всех муниципалитетах Верхневолжья.

Основным событием празднования стал Всероссийский фестиваль «Крымская весна», который прошел в областной столице. Для жителей и гостей Твери выступили музыкальные и творческие коллективы, а также солисты Тверской академической областной филармонии и Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

- Участниками фестиваля стали члены общественных организаций, военно-патриотических клубов, ветераны и инвалиды боевых действий в «горячих точках», представители органов государственной власти, предприятий и учреждений Тверской области, жители Верхневолжья, - сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

18 марта мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходят во всех районах области.