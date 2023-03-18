Местные жители утверждают, что эта лужа на дороге уже очень давно. Фото: VK/“Подслушано в Белом городке»

В Тверской области машина провалилась в огромную лужу посреди дороги. Случай произошёл в посёлке Белый городок. Отечественная легковушка буквально утонула в яме, наполненную талой. Видно, водитель пытался объехать море-лужу по краю, но не смог.

За помощью владелец авто обратился к интернет-общественности, опубликовал в группе ВК "Подслушано в Белом городке" фотографии с места происшествия и написал воззвание к местной администрации.

«Вопрос к администрации: почему эта яма не огорожена? К кому обращаться по материальному ущербу?» - спрашивает владелец утонувшей машины.

Местные чиновники ответа пока на дали. Зато под сообщением развернулась оживленная дискуссия пользователей. Одни советуют вызывать ГИБДД и оформлять бумаги, другие недоумевают, зачем туда было ехать, ведь яма там не первый год. Рядом проходит теплотрасса.